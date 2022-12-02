Атланта, США, 2 декабря, 2022, 04:14 — ИА Регнум. Бывший президент США Дональд Трамп потерпел чувствительную неудачу в суде, сообщает 1 декабря Reuters.

White House Дональд Трамп

Федеральный апелляционный суд 11-го округа в Атланте вынес решение в пользу министерства юстиции США, оспаривающего сентябрьское решение федерального окружного судьи Флориды Эйлин Кэннон по делу об изъятых у Трампа секретных документах. Тогда судья Кэннон удовлетворила ходатайство адвокатов экс-президента о привлечении к расследованию специального поверенного, который должен будет проанализировать все обнаруженные у Трампа документы на предмет наличия в них адвокатской тайны.

Коллегия из трех судей пришла к решению, что судья Кэннон не имела полномочий удовлетворить просьбу Трампа о специальном поверенном, сделанную в иске, который экс-президент подал через две недели после того, как 8 августа агенты ФБР провели санкционированный судом обыск в поместье Трампа Мар-а-Лаго в Палм-Бич во Флориде. Апелляционный суд также отменил решение судьи Кэннон о запрете следователям иметь доступ к большинству изъятых документов, пока не будет рассмотрен иск Трампа.

Напомним, что Трампу грозит федеральное уголовное преследование в связи с сохранением им у себя 13 тысяч конфиденциальных правительственных документов после ухода в январе 2021 года с поста президента США. Трамп своими действиями мог нарушить федеральный закон «О шпионаже» 1917 года, который считает преступлением разглашение информации, наносящей ущерб национальной безопасности. Следователи также рассматривают возможность привлечения Трампа к ответственности за незаконное воспрепятствование расследованию.