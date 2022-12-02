Москва, 2 декабря, 2022, 08:55 — ИА Регнум. Арбитраж Подмосковья частично удовлетворил претензии кипрской компании к ООО «Бершка СНГ» из дивизиона испанской сети Inditex, приостановившей свою деятельность в России на фоне СВО. Компании не только присудили выплату единоразовой неустойки, но и обязали уплачивать по 20 тыс. рублей в день до момента возобновления коммерческой деятельности или же расторжения договора аренды помещений. Вердикт ещё может быть обжалован, передаёт ИА REGNUM.

bloomsberries Суд

Единоразовая неустойка составила 5,1 млн рублей, хотя истец запрашивал более 23 млн рублей. Также судом была снижена и ежедневная неустойка — с 150 тыс. рублей до 20 тыс. рублей. Она будет начисляться с 16 ноября 2022 года «по дату фактического возобновления коммерческой деятельности или до даты прекращения действия договора аренды, в зависимости от того, что наступит раньше».

Истцом в этом споре выступала кипрская компания с ограниченной ответственностью «Лидком Инвестмент Лимитед», у которого компания арендовала нежилые помещения.

Аналогичные иски арендодатель подал и к другим участникам группы Inditex — ООО «Пулл энд беар СНГ», ООО «Ойшо СНГ» (заседание назначено на 5 декабря), ООО «Массимо Дутти» и АО «Зара СНГ» (заседание — 5 декабря). Иски к ООО «Пулл энд беар СНГ» и ООО «Массимо Дутти», которые арендовали помещения в многофункциональном торгово-развлекательном комплексе «Зеленопарк» в Солнечногорском районе Подмосковья, были удовлетворены также частично. Помимо единоразовых небольших неустоек, компаниям будут начислять неустойки ежедневно, пока те или не возобновят свою деятельность, или не расторгнут арендные договоры.

В материалах суда уточняется, что ответчик не включил в договор пункт о приостановке внесения арендной платы «на случай экономической блокады», не заявлялись такие требования и в ходе слушаний.

«Введение внешнеэкономических санкций, проведение специальной военной операции не отнесено условиями договора к числу обстоятельств, освобождающих стороны от исполнения обязательств по договору аренды, в связи с чем риск негативных последствий для ответчика в результате таких санкций не может быть возложен на истца», — резюмировал судья.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, испанская группа приостановила работу с марта 2022 года.

Читайте также: Иностранные бренды сбежали из России, оставив многомиллионные долги?