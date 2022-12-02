Париж, 2 декабря, 2022, 03:43 — ИА Регнум. Париж и Вашингтон не будут оказывать давление на киевский режим, чтобы Киев пошел на «неприемлемые» компромиссы в случае начала переговоров с Россией, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции в Вашингтоне.

Никита Устинов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Перед выступлением французский лидер провел встречу с главой Белого дома Джо Байденом. Макрон утверждает, что «для достижения устойчивого мира» Запад должен «уважать» киевский режим, и Киев должен самостоятельно определять параметры для переговоров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Эммануэль Макрон дал интервью телеканалу ABC, в котором заявил, что переговоры с участием Киева по поводу урегулирования ситуации на Украине «все еще возможны».