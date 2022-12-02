Хабаровск, 2 декабря, 2022, 08:43 — ИА Регнум. Попытку инициировать банкротное дело предприняли кредиторы крупного судостроительного предприятия Дальнего Востока, работающего с военными заказами, — АО «Хабаровский судостроительный завод». Претензии арбитражем Хабаровского края пока к производству не приняты, передаёт ИА REGNUM.

Mike Cohen Банкротство

Истцом в деле, сформированном в базе 1 декабря 2022 года, выступает ООО Компания «АльфаСтрой», заявившее долг в размере 1 494 212,27 рубля. В качестве арбитражного управляющего предлагается член ассоциации «Дальневосточная межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих».

2 ноября 2022 года в реестре юридически значимых событий компания «АльфаСтрой» сообщила о планах подать банкротный иск. До этого, в октябре, подобные заявления обнародовали ООО «ПрофСнабКомплек», ООО «Волговятснабкомплект» и ООО «Крит».

АО «Хабаровский судостроительный завод» в едином госреестре юрлиц зарегистрировано с 29 октября 2008 года, но ведёт свою историю с 1953 года. Предприятие входит в состав «Объединённой судостроительной корпорации». На производственных мощностях завода было построено свыше 350 различных судов и кораблей, в том числе свыше 20 боевых кораблей построено на экспорт, в том числе для Индии, Кубы, Сирии.

По данным базы «Контур. Фокус», ХСЗ был исполнителем свыше 120 госконтрактов. Так, например, с сентября 2022 года он ведёт капитальный ремонт на теплоходе «Стрежень».

Напомним, ранее десять судостроительных предприятий в России с момента отмены моратория (с 1 октября 2022 года) получили банкротные иски. Среди ответчиков есть и крупные, старейшие компании, такие как Ленинградский судостроительный завод «Пелла».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, также во Владивостоке не до конца рассмотрен банкротный иск в отношении другого военного судостроителя — АО «Восточная верфь».