Вашингтон, 2 декабря, 2022, 03:23 — ИА Регнум. Федеральная комиссия по связи (FCC) США согласовала запрос о развертывании до 7,5 тыс. спутников второго поколения Starlink американской компании SpaceX, которую возглавляет предприниматель Илон Маск, сообщается 1 декабря на сайте регулятора.

Иван Шилов ИА REGNUM Спутник

В заявлении говорится, что этот шаг позволит обеспечить доступ населения страны к спутниковой широкополосной связи следующего поколения. Кроме того, решение FCC должно обезопасить наземных спутниковых операторов США от вредных помех, а также поддерживать «безопасную космическую среду» и надолго сохранить ее ресурсы.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 ноября телеканал CBC передал о том, что в первом квартале 2023 года все три северные территории Канады получат доступ к высокоскоростному спутниковому интернету в рамках развертывания системы Starlink.