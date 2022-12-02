Грузия, 2 декабря, 2022, 03:22 — ИА Регнум. В Грузии в результате ДТП был сильно повреждён памятник архитектуры XVIII века, сообщает 1 декабря грузинский телеканал «Мтавари архи».

Kober Ворота Сигнахской крепости

Поздно вечером внедорожник, следовавший транзитом через территорию Грузии в Азербайджан, на полном ходу врезался в стену Сигнахской крепости, имеющей статус памятника культурного наследия национального масштаба. В результате инцидента обрушилась арка стены.

Представители МВД работали на месте происшествия всю ночь напролет. Для оценки понесённого ущерба к Сигнахской крепости прибыли сотрудники Национального агентства по сохранению культурного наследия. Они заявили, что обрушившаяся арка будет обязательно восстановлена.

Виновник происшествия был оштрафован на 250 лари ($92).

Сигнахская крепость была построена в 1762 году по решению царя Ираклия II. Её площадь составляет около 40 гектаров, стена крепости имеет длину свыше четырёх километров и насчитывает 28 сторожевых башен.