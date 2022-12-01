Вашингтон, 2 декабря, 2022, 02:45 — ИА Регнум. Резкое снижение объемов экспорта нефти из Саудовской Аравии в США и Китай зафиксировано по итогам ноября по сравнению с октябрем, 1 декабря пишет агентство Bloomberg со ссылкой на анализ информации движения морских судов.

(сс) Raw2Jpeg Танкер

Так, для США уровень поставок упал с 304 тыс. до 83 тыс. баррелей в сутки, чего не наблюдалось с 2017 года, когда Bloomberg занялось отслеживанием морских перевозок нефти. В Китай поток сырья сократился в ноябре с 1,9 млн до 1,6 млн баррелей в сутки. Аналогичный уровень фиксировался специалистами агентства в 2020 году.

Вместе с тем отмечается, что ноябрьские значения могут увеличиться, если танкеры, на борту которых находится около 18 млн баррелей саудовской нефти, сообщат о том, куда они направляются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Турецкий институт статистики (Turkstat) представил данные, согласно которым Турция по итогам октября по сравнению с сентябрем в денежном выражении сократила на 25% ввоз угля, нефти и газа из РФ.