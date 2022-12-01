Вашингтон, 2 декабря, 2022, 02:35 — ИА Регнум. Резолюцию, направленную на принудительное предотвращение общенациональной забастовки железнодорожников, поддержал Сенат Конгресса США. Об этом 1 декабря сообщила пресс-служба верхней палаты Конгресса.

Давид Сикейрос. Забастовка

Законодательная инициатива предполагает одобрение предварительного соглашения между профсоюзами и работодателями с целью предотвращения общенациональной забастовки железнодорожников. За принятие документа проголосовали 80 сенаторов, против выступили лишь 15 законодателей. Теперь документ отправится на рассмотрение к президенту США Джозефу Байдену.

Американский лидер уже заявлял о готовности утвердить резолюцию в случае, если она будет принята Сенатом.

Напомним, общенациональная забастовка работников железнодорожной отрасли запланирована на 9 декабря. В случае, если четыре из 12 профсоюзов железнодорожников не достигнут компромисса в переговорах с грузоперевозчиками, в стране может произойти экономический коллапс.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что палата представителей Конгресса США поддержала резолюцию, направленную на предотвращение забастовки железнодорожников.