Нью-Йорк, США, 2 декабря, 2022, 02:35 — ИА Регнум. В нью-йоркском районе Бруклин автомобиль сбил мать с четырьмя детьми прямо на остановке школьного автобуса, 1 декабря сообщает телеканал Fox News.

Цитата из к/ф «Город грехов». Реж. Роберт Родригес, Фрэнк Миллер, Квентин Тарантино. 2005. США Автомобиль

Инцидент произошёл после того, как полиция попыталась остановить автомобиль Mercedes-Benz белого цвета. Водитель автомобиля, пытаясь скрыться от полиции, резко увеличил скорость. Как раз в этот момент на остановке дети выходили из школьного автобуса. Водитель не справился с управлением и сбил семью из пяти человек. От удара мать и её пятилетняя дочь оказались под автобусом. Травмы получили ещё трое детей. Все пятеро пострадавших доставлены в больницу, их состояние оценивается как стабильное.

Автомобиль скрылся с места происшествия. Спустя некоторое время он был найден примерно в миле от места ДТП. Водитель сбежал, бросив автомобиль. По информации полиции, за рулём автомобиля, предположительно, находилась женщина.