Архангельск, 2 декабря, 2022, 08:32 — ИА Регнум. Кредиторы не оставляют попыток инициировать банкротное дело в отношении архангельского предприятия — ООО «Лимендский судостроительный завод». В арбитраж региона за 2022 год поступил второй иск от компании «Мистраль» из Петербурга, требующей начать банкротство в отношении этого судостроителя. Дело пока к производству не принято, ранее начать его помешал мораторий, который завершился 1 октября 2022 года, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

Иск поступил в суд 30 ноября 2022 года. Сумма исковых требований — 484 999,98 рубля.

В открытых источниках уточняется, что компания-ответчик была создана на базе Лимендского судостроительно-судоремонтного завода, ведущего свою историю с 1915 года. В едином госреестре предприятие фигурирует с 23 октября 2013 года. ООО было исполнителем 14 госконтрактов, среди них ремонт самоходного парома «Дорожник-24» и теплохода «В-114» для муниципального предприятия Сыктывкара.

По данным базы «Контур. Фокус», ООО «Лимендский судостроительный завод» по итогам 2021 года получило чистый убыток в размере 7 млн рублей, собственный капитал имеет отрицательное значение — 9,1 млн рублей.

Напомним, ранее попытку ООО «Мистраль» обанкротить завод из Котласа приостановил мораторий, действовавший с 1 апреля по 1 октября 2022 года.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, за два месяца с момента завершения моратория в России банкротные иски получили как минимум ещё девять судостроительных, судоремонтных предприятий из разных регионов России, среди которых есть и военные судостроители.