Киев, 2 декабря, 2022, 02:07 — ИА Регнум. Стоимость восстановления Украины после того, как конфликт полностью завершится, намного превысит $350 млрд. Такое заявление сделал 1 декабря президент Всемирного банка (ВБ) Дэвид Мэлпас на мероприятии Reuters Next в Нью-Йорке.

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Мэлпас указал, что восстановление энергетической инфраструктуры Украины потребует значительных расходов. По словам главы ВБ, предварительная оценка стоимости восстановления Украины составляет около $350 млрд, но она может быть сильно превышена.

При этом Мэлпас отметил, что усталости «доноров», готовых выделять Украине новые и новые средства, лично он на сегодняшний день не наблюдает. Глава ВБ уточнил, что в текущем году Киев получил по линии Всемирного банка около $18 млрд, при этом США предоставили основную часть этой суммы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Франции и США подтвердили своё решение увеличить военную помощь киевскому режиму.