США заказали для своей армии комплексы HIMARS на почти $431 млн
Пентагон сообщил о заказе у компании Lockheed Martin комплексов HIMARS для войск США
Вашингтон, 2 декабря, 2022, 02:03 — ИА Регнум. Соглашение на производство реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS для американских войск и партнеров Вашингтона за рубежом заключили Пентагон и корпорация Lockheed Martin, 1 декабря сообщило на своем сайте министерство обороны США.
Sgt. Jacob Harrer
Американская РСЗО HIMARS
Сумма сделки составляет почти $431 млн. В контракт входит также и предоставление компанией вспомогательных услуг.
Как сообщало ИА REGNUM, в середине ноября Пентагон объявил о подписании нескольких контрактов с Lockheed Martin на производство РСЗО за $520 млн.