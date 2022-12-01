Вашингтон, 2 декабря, 2022, 02:03 — ИА Регнум. Соглашение на производство реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS для американских войск и партнеров Вашингтона за рубежом заключили Пентагон и корпорация Lockheed Martin, 1 декабря сообщило на своем сайте министерство обороны США.

Sgt. Jacob Harrer Американская РСЗО HIMARS

Сумма сделки составляет почти $431 млн. В контракт входит также и предоставление компанией вспомогательных услуг.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине ноября Пентагон объявил о подписании нескольких контрактов с Lockheed Martin на производство РСЗО за $520 млн.