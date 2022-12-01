Пекин, 2 декабря, 2022, 02:09 — ИА Регнум. Министерство коммерции КНР заявило, что примет все необходимые меры для решительной защиты законных прав и интересов китайских компаний, сообщает 1 декабря информационное агентство Синьхуа.

Флаг США

Такое заявление было сделано после того, как Федеральная комиссия по связи США ввела запрет на импорт и продажу телекоммуникационного оборудования пяти китайских предприятий.

«Американская сторона вновь прибегла к чрезмерно широкой трактовке понятия национальной безопасности и злоупотребила государственной властью, чтобы оказать злонамеренное давление на китайские компании. Подобные действия США не только ущемляют законные права и интересы китайских предприятий, но и будут иметь негативные последствия для интересов американских предприятий и потребителей, нанесут ущерб международному торгово-экономическому порядку и правилам торговли. Подобные действия не пойдут на пользу ни Китаю и США, ни всему миру. США следует немедленно исправить свои ошибки, прекратить политизировать торгово-экономические вопросы и использовать их в качестве оружия, непредвзято относиться к предприятиям всех стран, в том числе к китайским предприятиям», — говорится в заявлении.

Напомним, что США регулярно вводят санкции в отношении китайских компаний, в первую очередь работающих в сфере электроники, информационных технологий и коммуникаций.