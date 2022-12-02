Москва, 2 декабря, 2022, 08:15 — ИА Регнум. Суд по интеллектуальным правам 26 декабря 2022 года рассмотрит иск от прокуратуры Нижегородской области к ПАО специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы» (Пермь) и АО «Центральный научно-исследовательский институт «Буревестник» из Нижнего Новгорода. Надзорная инстанция требует признать один из патентов на промышленный образец не действительным «в части указания патентообладателей». В деле речь идёт о самоходной артиллерийской установке и патенте на неё, передаёт ИА REGNUM.

Суд

Исковое заявление будет слушаться с участием Роспатента и ЗАО «Специальное конструкторское бюро». Истец требует признать не действительным патент, в котором фигурируют в качестве патентообладателей ответчики, и обязать Роспатент «выдать новый патент на промышленный образец «Самоходная артиллерийская установка» по заявке № 2 016 502 003 с указанием Российской Федерации в качестве единственного патентообладателя».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, компания «Мотовилихинские заводы» является банкротом с 2018 года, но предприятие продолжает свою хозяйственную деятельность, выпуская в том числе продукцию для нужд Минобороны РФ. Предприятие ранее попало в список военных заводов, чьё банкротство просили остановить премьер-министра Михаила Мишустина.

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Напомним, осенью 2022 года житель Петербурга также поднял вопрос о правах на разработку, связанную с подлодками. Тогда он требовал признать незаконным использование разработки без согласия истца.