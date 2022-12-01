Могадишо, 2 декабря, 2022, 01:46 — ИА Регнум. Сомалийская армия ликвидировала около 40 боевиков террористической группировки «Аш-Шабааб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в районе Средний Шабелле, сообщило на своем сайте министерство информации Сомали.

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Еще несколько террористов получили ранения. Сомалийские власти также утверждают, что за последние три месяца в Сомали было уничтожено более 600 членов этой организации, у которой удалось отбить 68 населенных пунктов.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 ноября боевики группировки «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершили нападение на отель Villa Rose в центре сомалийской столицы Могадишо. В результате атаки погибли четыре человека. Заведение удалось освободить.