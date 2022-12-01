Вашингтон, 2 декабря, 2022, 01:34 — ИА Регнум. Признание в своих симпатиях к главарю нацистской Германии Адольфу Гитлеру сделал рэпер Канье Уэст на фоне своих скандальных антисемитских высказываний. Соответствующее заявление Уэст сделал 1 декабря в эфире программы InfoWars.

Jason Канье Уэст

Рэпер уточнил, что он «видит хорошее в Гитлере» и считает, что каждый человек привносит в мир что-то ценное, «особенно Гитлер». Рэпер назвал Гитлера изобретателем скоростных автодорог и микрофона, а также отметил, что глава нацистской Германии был христианином.

Кроме того, Уэст указал, что пора перестать использовать слово «зло» по отношению к нацистам.

Напомним, последние несколько месяцев рэпер постоянно привлекает пристальное внимание прессы к своей персоне из-за антисемитских высказываний. В результате ряд крупных брендов отказался от сотрудничества с Уэстом.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что экс-президент США Дональд Трамп подвергся резкой критике за свою недавнюю встречу с придерживающимся крайних взглядов рэпером Канье Уэстом.