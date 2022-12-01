Вашингтон, 2 декабря, 2022, 01:24 — ИА Регнум. Власти США и союзники Вашингтона по НАТО ведут переговоры со странами Ближнего Востока о передаче Киеву систем противовоздушной обороны NASAMS, которые стоят на вооружении ближневосточных государств. Об этом заявил Грег Хейс, генеральный директор Raytheon — компании, производящей эти установки, сообщает издание Politico.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Он пояснил, что американская сторона хочет организовать отправку указанных комплексов киевскому режиму в течение трех-шести месяцев. По словам Хейса, использование этого варианта позволит США сэкономить время и не ждать выпуска новых установок NASAMS, которые уже запущены в производство, занимающее 24 месяца.

Глава Raytheon подчеркнул, что даже после готовности новых NASAMS Киев может не получить эти комплексы от Вашингтона. Хейс не стал называть страны, с которыми США ведут соответствующие переговоры. Вместе с тем, согласно информации Пентагона, установки NASAMS имеют только два ближневосточных государства — Оман и Катар.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 ноября министерство обороны США объявило, что заказало для Киева у Raytheon системы NASAMS, а также запчасти и сопутствующее оборудование к этим комплексам. Сумма заключенного контракта составила $1,2 млрд.