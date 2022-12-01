Сидзуока, Япония, 2 декабря, 2022, 01:34 — ИА Регнум. Сотрудники частного детского сада, расположенного в префектуре Сидзуока в Центральной Японии, неоднократно подвергали физическому и словесному насилию детей младшего возраста, сообщает 1 декабря информационное агентство «Киодо Цусин».

pixabay.com Насилие

Власти города Сусоно заявили, что рассматривают возможность возбуждения уголовного дела после подтверждения 15 случаев жестокого обращения с участием трёх воспитателей в детском саду «Сакура Хойкуэн».

«Мы считаем, что это абьюз», — заявил на пресс-конференции мэр Сусоно Харукадзэ Мурата.

Также было обнаружено, что детский сад заставил всех своих сотрудников подписать обязательство о неразглашении того, что происходило в стенах воспитательного учреждения.

Трое воспитателей в возрасте от 30 до 40 лет были среди шести сотрудников, отвечающих за класс годовалых детей в детском саду.

Оскорбительное поведение, имевшее место в период с июня по август, также включало в себя насильственное снятие штанов с детей и угрожающее размахивание канцелярским ножом.

Воспитатели признали, что совершали такие действия, но сказали, что пытались дисциплинировать детей. Им объявили выговор, и они ушли из детского сада, а директору сада уменьшили зарплату.

Властям стало известно о происходящем в детском саду в середине августа, но они хранили молчание более трёх месяцев, хотя директор детского сада был сразу опрошен.