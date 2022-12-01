Киев, 2 декабря, 2022, 00:54 — ИА Регнум. Письма с угрозами, пропитанные неизвестным веществом, были получены в трёх посольствах Украины за рубежом. Об этом 1 декабря рассказал глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в эфире единого украинского телемарафона.

Mfa.gov.ua Дмитрий Кулеба. Форум Re:Open Zakarpattia 2021

По словам Кулебы, в письмах была «символическая угроза», переданная Украине. Глава МИД Украины уточнил, что все три письма были пропитаны красной жидкостью. Кулеба отметил, что МИД Украины планирует заявить свою официальную позицию по создавшейся ситуации.

Кроме того, Кулеба указал, что МИД проводит анализ всех подобных инцидентов, и добавил, что Украину невозможно остановить атаками с «сатанинскими или вуду-символами».

Напомним, посылки и бандероли со взрывчатым веществом были получены посольством Украины в Мадриде, испанской оружейной компанией Instalaza, министерством обороны Испании, а также авиабазой Торрехон-де-Ардос. Ещё один конверт с «пиротехническим веществом» был адресован премьер-министру Испании Педро Санчесу, но полиции его удалось перехватить. Шестую по счёту посылку со взрывчаткой обнаружили в посольстве США в Мадриде.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что посольство России в Испании осудило угрозы и террористические акты, особенно направленные против дипломатических представительств, вне зависимости от того, где они были совершены.