Москва, 2 декабря, 2022, 00:35 — ИА Регнум. Испытательный пуск новой противоракеты системы российской ПРО был успешно выполнен Воздушно-космическими силами (ВКС) России, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Mil.ru Пуск ракеты

Ее запустили на полигоне Сары-Шаган (Казахстан). Условная цель была поражена с заданной точностью.

Командир соединения противоракетной обороны ВКС России генерал-майор Сергей Грабчук заявил, что после серии испытаний ракета подтвердила заложенные характеристики.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 августа министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о начале серийного производства гиперзвуковых ракет «Циркон».

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