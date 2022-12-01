ВКС России испытали новую ракету системы ПРО
На полигоне Сары-Шаган выполнили пуск новой ракеты системы ПРО России
Москва, 2 декабря, 2022, 00:35 — ИА Регнум. Испытательный пуск новой противоракеты системы российской ПРО был успешно выполнен Воздушно-космическими силами (ВКС) России, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.
Mil.ru
Пуск ракеты
Ее запустили на полигоне Сары-Шаган (Казахстан). Условная цель была поражена с заданной точностью.
Командир соединения противоракетной обороны ВКС России генерал-майор Сергей Грабчук заявил, что после серии испытаний ракета подтвердила заложенные характеристики.
Как сообщало ИА REGNUM, 20 августа министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о начале серийного производства гиперзвуковых ракет «Циркон».
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