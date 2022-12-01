Стокгольм, 2 декабря, 2022, 00:17 — ИА Регнум. Взрывные устройства могли доставить на место диверсии на российских газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» с помощью надводного судна. Об этом рассказал 1 декабря доцент НИИ обороны Швеции Ханс Ливонг в интервью шведской газете Expressen.

Иван Шилов ИА REGNUM Северный поток

По версии Ливонга, для подрыва газопроводов использовался крупный заряд, который был размещён на дне Балтийского моря рядом с трубами. Как пояснил специалист, в диверсии могло быть задействовано несколько судов, которые использовались для управления взрывным устройством.

Кроме версии Ливонга, издание привело ещё один вариант доставки и установки зарядов на место подрыва газопроводов. Согласно второй версии, заряды были установлены на трубах с помощью беспилотных подводных аппаратов.

Напомним, подрыв российских газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» произошёл 26 сентября. Как уточнил оператор Nord Stream AG, ЧП носит беспрецедентный характер и сроки ремонта газопроводов оценить даже примерно не представляется возможным. Для того чтобы говорить о перспективах ремонта газопроводов, нужно произвести полную оценку нанесённого ущерба.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что компания «Газпром» собирается законсервировать оборудование на компрессорных станциях «Портовая» и «Славянская», которые нагнетали газ в систему газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2».