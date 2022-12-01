США расширили санкционный список по КНДР
США ввели санкции против шести физлиц и двух организаций из КНДР
Вашингтон, 2 декабря, 2022, 00:08 — ИА Регнум. Американские власти расширили свой санкционный список по КНДР, включив него шесть физических лиц и две организации, сообщается на сайте министерства финансов США.
Иван Шилов ИА REGNUM
США
Санкции были введены в отношении троих северокорейских граждан и троих ливанских подданных. Причины включения указанных лиц в список не уточняются.
Кроме того, ограничения начнут действовать и против двух предприятий, связанных с людьми, оказавшимися в санкционном перечне.
Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября США ввели санкции против двух представителей КНДР, которые помогают авиакомпании Air Koryo закупать и перевозить товары для северокорейской ядерной программы.