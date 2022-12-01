Вашингтон, 1 декабря, 2022, 23:47 — ИА Регнум. Возможная сделка по продаже Вашингтоном Финляндии ракет FIM-92K для переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) Stinger согласована Госдепартаментом США, 1 декабря сообщило на своем сайте управление Пентагона по оборонному сотрудничеству и безопасности.

Министерство обороны США ПЗРК Stinger

Контракт также предусматривает тестирование снарядов и передачу сопутствующего оборудования к ним. Сумма сделки составляет $380 млн.

В сообщении отмечается, что ранее Финляндия запросила у американской стороны 350 ракет и пять полетных тестов к Stinger. Далее вопросом согласования сделки должен заняться Конгресс США.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 ноября Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Катару систем защиты от беспилотников за $1 млрд.