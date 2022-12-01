Сеул, 1 декабря, 2022, 23:49 — ИА Регнум. Работники Сеульского метрополитена, ​​состоящие в профсоюзе, в четверг достигли соглашения с руководством по плану корпоративной реструктуризации, что фактически положило конец забастовке, вызвавшей некоторые перебои в работе метро в столичном регионе, сообщает 1 декабря южнокорейское информационное агентство «Рёнхап».

Mtattrain На станции Сеульского метро

Профсоюз Сеульского метрополитена, представляющий около 13 000 человек, или 80% всей работников метро, начал забастовку рано утром 1 декабря, на следующий день после того, как переговоры с администрацией закончились неудачей.

По словам официальных лиц, стороны возобновили переговоры поздно вечером 1 декабря и достигли соглашения вскоре после полуночи по местному времени.

Подробности соглашения не известны, хотя профсоюзы протестовали против плана администрации в течение четырёх лет сократить штат сотрудников более чем на 1500 человек.

Компания мобилизовала запасных работников, чтобы помочь поддерживать работу поездов на нормальном уровне, но в вечерние часы пик в среду скорость движения поездов упала до 85,7% от нормальной, что привело к значительным задержкам в пути.

Последняя забастовка Сеульского метрополитена проводилась в сентябре 2016 года.

Напомним, что в стране уже неделю проходит массовая забастовка водителей тяжёлых грузовиков, а железнодорожники 2 декабря планируют начать общенациональную забастовку.