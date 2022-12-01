Вашингтон, 1 декабря, 2022, 23:40 — ИА Регнум. Возможность переговоров с президентом России Владимиром Путиным не исключил американский лидер Джозеф Байден, при соблюдении главой России обязательного условия. Об этом глава Белого дома заявил 1 декабря в ходе совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Как уточнил президент США, он готов поговорить с российским лидером Путиным, если тот «действительно проявит интерес» к завершению конфликта на территории Украины.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по словам президента США Байдена, у него нет планов в ближайшее время контактировать с российским лидером Путиным.