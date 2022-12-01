Вашингтон, 1 декабря, 2022, 23:32 — ИА Регнум. Глава Франции Эммануэль Макрон хочет продолжать вести диалог с президентом России Владимиром Путиным, чтобы «добиться конкретных вещей» и не допустить эскалации конфликта на украинской территории. Об этом французский лидер заявил 1 декабря на пресс-конференции в Вашингтоне.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

С 29 ноября по 2 декабря проходит официальный визит Макрона в США, в рамках которого он провел переговоры с главой Белого дома Джо Байденом. Президент Франции отметил, что уже обсудил с американским лидером свои контакты с Путиным.

Макрон добавил, что среди прочего намерен обговорить с российским лидером вопрос безопасности Запорожской АЭС.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в рабочих планах Владимира Путина пока нет телефонной беседы с Эммануэлем Макроном.

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