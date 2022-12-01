Вашингтон, 1 декабря, 2022, 23:02 — ИА Регнум. Контактов с президентом России Владимиром Путиным не планирует в ближайшее время президент США Джозеф Байден. Об этом американский лидер заявил 1 декабря на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин и Байден

По словам Байдена, «факт состоит в том», что у него нет планов в ближайшее время контактировать с президентом России Владимиром Путиным. При этом глава Белого дома уточнил, что в будущем контакты с российским лидером могут быть возможны только после консультаций США со странами — союзниками по НАТО.

Президент США подчеркнул, что самостоятельно принимать решение о контактах с главой России он не собирается.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, как указал министр иностранных дел России Сергей Лавров, российская сторона никогда не уходила от диалога с другими странами, включая США. Это неоднократно подтверждал и российский лидер Путин.