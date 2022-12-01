Сеул, 1 декабря, 2022, 23:05 — ИА Регнум. Министерство обороны Южной Кореи решило не признавать Бён Хи Су, 20-летнего трансгендерного солдата, найденного мёртвым в прошлом году после принудительного увольнения со службы, как умершего при исполнении служебных обязанностей, сообщает 1 декабря информационное агентство «Рёнхап».

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Министерство обороны классифицировало смерть Бёна как наступившую при обычных обстоятельствах и не признало её смертью при исполнении служебных обязанностей.

В настоящее время смерти южнокорейцев, служащих в вооруженных силах, делятся на три категории: смерть в бою, смерть при исполнении служебных обязанностей и смерть при обычных обстоятельствах.

Комиссия из девяти человек, состоящая из пяти гражданских экспертов и четырех военнослужащих, сочла, что смерть Бёна не имела существенной причинно-следственной связи с его военной службой.

Тем не менее, данное решение считается признанием смерти Бёна именно как солдата, что позволит его семье получить финансовую поддержку от государства, включая пособие на похороны и компенсацию за смерть.

Коалиция из 33 гражданских групп, в том числе Центр военных прав человека в Корее, опротестовала решение министерства обороны, назвав его «дискриминационным».

«Военные не признают старшего сержанта Бёна солдатом и уклоняются от своей ответственности, потому что он был трансгендером», — говорится в заявлении коалиции. «Отказ признать его погибшим при исполнении служебных обязанностей является явно дискриминационным актом», — добавили правозащитники.

Бён Хи Су, прослужив два года добровольцем, в 2019 году в Таиланде перенёс операцию по смене пола, и выразил желание продолжить службу в армии в качестве женщины-солдата. Но министерство обороны в январе 2020 года решило уволить его с военной службы.

Позже Бён подал иск в суд в связи с решением уволить его принудительно, но в феврале прошлого года он покончил жизнь самоубийством.

В октябре прошлого года министерство юстиции Южной Кореи приказало военным отказаться от их плана по оспариванию решения суда, в котором говорилось, что Бён был неправомерно уволен из-за операции по смене пола.

Нынешнее решение было принято несмотря на то, что Комитет по расследованию смертей военнослужащих при президенте Южной Кореи призвал министерство обороны классифицировать смерть Бёна, как происшедшую при исполнении служебных обязанностей.