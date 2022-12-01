Посёлок городского типа Тёткино, Курская область, 1 декабря, 2022, 22:37 — ИА Регнум. Киевские боевики обстреляли посёлок Тёткино в Курской области. Об этом 1 декабря сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своём телеграм-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Роман Старовойт

Как уточнил глава Курской области, в результате обстрела со стороны Украины наблюдаются перебои с подачей электроэнергии в посёлке Тёткино и в соседнем селе Попово-Лежачи. На место выехали аварийные бригады.

Всю дополнительную информацию Старовойт обещал сообщить позднее. Данные о возможных пострадавших уточняются.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что посёлок Тёткино в Курской области был обстрелян артиллерией со стороны Украины утром 1 декабря. В результате обстрела был повреждён газопровод и система электроснабжения.