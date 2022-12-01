Пхеньян, 1 декабря, 2022, 22:39 — ИА Регнум. В конце декабря в КНДР будет проведено ключевое партийное совещание, на котором будут подведены итоги прошедшего года и обсуждены планы на следующий год, сообщает 1 декабря Центральное телеграфное агентство Кореи.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

Решение об этом было принято на прошедшем накануне заседании Секретариата ЦК Трудовой партии Кореи, на котором председательствовал Ким Чен Ын. Он отметил, что внутренние и внешние обстоятельства этого года были «беспрецедентной бедой», которая проверила их «волю и боеспособность».

«Секретариат ЦК ТПК принял решение созвать 6-й пленум ЦК ТПК 8-го созыва в конце декабря для рассмотрения хода реализации партийной и государственной политики на 2022 год, принятия решения о планах работы на 2023 год и обсуждения ряда важных вопросов, возникающих в развитии партии и революции в настоящее время», — говорится в сообщении ЦТАК.

Несмотря на трудности, сказал Ким Чен Ын, «открылся новый этап замечательного развития государства, а престиж и честь страны были подняты на новый уровень» благодаря «правильному руководству ЦК партии».

Ким Чен Ын отметил, что для всех секторов экономики очень важно найти инновационные пути решения проблем, полностью задействовав весь потенциал. Лидер КНДР призвал «энергично продвигать огромные задачи нового года».

Напомним, что Трудовая партия Кореи является одной из трёх существующих политических партий страны, но фактически является квазигосударственной структурой, монопольно управляющей всей КНДР.