Вашингтон, 1 декабря, 2022, 22:19 — ИА Регнум. Власти Франции и США подтвердили свою решимость увеличить военную помощь киевскому режиму, заявил французский президент Эммануэль Макрон 1 декабря в ходе пресс-конференции по итогам переговоров в Белом доме с американским лидером Джо Байденом.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

По его словам, поддержка Киева будет усилена «в ближайшие дни и недели». Макрон прибыл в Вашингтон 29 ноября и пробудет в США до 2 декабря включительно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее телеканал CNN передал, что американские военные собираются значительно увеличить количество обучаемых ими киевских боевиков, а также усложнить программу подготовки бандеровцев.