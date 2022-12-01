США, 1 декабря, 2022, 22:07 — ИА Регнум. Помощь со стороны США и Франции Украине будет оказываться столько, сколько потребуется. Решение о продолжении поддержки приняли в ходе встречи, состоявшейся 1 декабря в Белом доме, президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Джо Байден. Главы государств подписали совместное заявление об этом.

The White House Эммануэль Макрон и Джо Байден

В документе, распространенном Белым домом, говорится, что лидеры обеих стран готовы «поддерживать защиту суверенитета и территориальной целостности Украины <…> столько, сколько потребуется». Имеется в виду политическая, гуманитарная и экономическая помощь Украине, а также помощь в области безопасности.

Стороны договорились предоставлять «значительные ресурсы для поддержки населения Украины в зимний период», а также «системы ПВО и оборудование, необходимое для ремонта энергосистем Украины».

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон находится в Вашингтоне со вторым государственным визитом в США. В ходе визита он встретился со своим американским коллегой Джо Байденом. Одним из основных вопросов встречи является обсуждение ситуации на Украине.