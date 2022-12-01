Москва, 1 декабря, 2022, 22:11 — ИА Регнум. Правительство России согласовало уход Михаила Волкова с поста генерального директора «Национальной лотереи» на пост главы «Почты России». Об этом 1 декабря сообщает РБК, ссылаясь на источник.

Дарья Драй ИА REGNUM Почта России

По данным журналистов, Волков сменит Максима Акимова. Это кадровое назначение якобы согласовал вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко, который курирует работу «Почты России».

Сообщается, что Акимов сам решил уйти из компании, желая иметь больше свободного времени, чем это было возможно на посту главы госкомпании. О его предстоящем уходе стали писать в октябре 2022 года.