Суджанский район, Курская область, 1 декабря, 2022, 21:45 — ИА Регнум. В Курской области перевели на дистанционное обучение все школы Суджанского района. Со 2 декабря учащиеся приграничного района будут учиться из дома в целях обеспечения безопасности, сообщил 1 декабря губернатор Роман Старовойт в ходе прямой линии с жителями региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Дистанционное обучение

Как отметил глава субъекта РФ, ранее на дистанционном обучении были девять школ этого района. Однако в связи и имеющимися угрозами безопасности приходится перевести на дистант все остальные школы.

«До сегодняшнего дня на дистанционном обучении было девять школ в Суджанском районе. Уже с завтрашнего дня на дистанционное обучение планируется перевести все школы. К сожалению, текущая ситуация не позволяет проходить обучение очно. В целях безопасности и педагогов, и детей принято такое решение», — заявил губернатор.

Напомним, в дистанционном формате будут обучаться со 2 декабря 2564 учащихся.