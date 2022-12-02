Москва, 2 декабря, 2022, 12:04 — ИА Регнум. Вручение ежегодной бизнес-премии «Лучшие в России — компании и персоны года» состоялось в Москве. На уникальном для российского делового сообщества мероприятии отмечались успехи компаний, персон и определялись самые значимые проекты прошедшего года.

ООО «Народная марка» В Москве состоялось вручение национальной премии в области бизнеса

В рамках вручения премии состоялась панельная дискуссия «Новая экономическая парадигма: точки развития и роста» с участием политологов, экономистов, социологов, предпринимателей — заместителя председателя совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике Сергея Безделова, замдиректора по международному сотрудничеству АНО «Цифровая экономика» Андрея Филиппова, редактора отдела «Финансы» журнала «Эксперт» Евгения Обухова, гендиректора ВЦИОМ Константина Абрамова и др. Специалисты обсудили изменение мировой экономической системы, традиционно опирающейся на международное разделение труда и технологическую связанность стран. В этом году были запущены процессы деглобализации, подстегнувшие необходимость в срочном порядке искать новые точки опоры, которые смогут обеспечить устойчивость экономической системы и дать новые драйверы роста.

На встрече эксперты обсудили сразу несколько актуальных тем: «Высокотехнологичный бизнес в условиях турбулентности: выход на новые рынки и иные пути развития», «Новые технологические цепочки: возможно ли достижение технологического суверенитета в глобальном мире», «Какие передовые решения российского финтеха помогают развивать бизнес», «Венчурные инвестиции в России: состояние отрасли и подходы к ее трансформации».

«Денег у потенциальных инвесторов сейчас очень много, и они готовы направить их в стартапы, — сообщил директор акселератора Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) Дмитрий Калаев. — Проблема в том, что затевать новые интересные проекты в Европе и США сейчас невозможно, перед ними просто закрывают все двери. Но, возможно, это и хорошо, потому что в России освободился рынок в 300-400 миллиардов рублей ежегодно! Раньше его занимали крупные западные IT-компании, а теперь ниша свободна. В течение ближайших трех-четыре лет он будет перераспределяться между российскими игроками. И у ряда наших компаний есть уникальная возможность стать лидерами на российском рынке. Например, у того же «Яндекса» и VK ушли крупные конкуренты, занимавшие свыше 50% рынка, и они могут вырасти в 2-3 раза». Кроме того, как считает эксперт, сейчас появился шанс на хорошие инвестиции у небольших компаний. «Стройте бизнес, делайте его прибыльным, а инвесторы сами подтянутся, — посоветовал Дмитрий Калаев. — Обращайтесь в бизнес-акселераторы, их России уже больше сотни. Акселератор — это что-то вроде тренера для бизнеса».

Замдиректора по международному сотрудничеству АНО «Цифровая экономика» Андрей Филиппов поделился мыслями о том, как достичь технологического суверенитета России. «В России активно используются технологии Open Source или «открытые исходники» — когда каждый желающий имеет право на свободное распространение или продажу приложения, свободную модификацию сохраняя в коде информацию об авторах программы, — рассказал он. — Есть у нас и свое программное обеспечение, причем в этом плане мы среди лидеров и свободно конкурируем с Китаем, Европой, США. У нас есть свои решения в области искусственного интеллекта, поисковых решений, медицины. Наши финтех-стартапы — одни из лучших. Наша страна — одна из передовых в мире в плане оказания госуслуг в цифровом виде». «А что касается программного обеспечения, которое мы до сих закупали на Западе, то аналогичные программы сейчас активно создаются в России. Благо база для этой работы у нас есть и весьма обширная. Есть и вся инфраструктура, и светлые умы, чтобы российское ПО создавать и совершенствовать», — пояснил эксперт.

После жарких дебатов состоялась церемония награждения лауреатов бизнес-премия и ее победители пообщались с журналистами.

«В основе успеха любого руководителя лежит профессионализм и самоотдача всего коллектива, — рассказал генеральный директор «МИПстрой 1», победитель премии «Персона года 2022» в номинации «Инжиниринг. Инфраструктурное строительство» Константин Маслаков. — Я благодарен своей команде, вместе с которой мы уверенно движемся вперед. Специалисты «МИПстрой 1» реализуют ключевые градостроительные программы Москвы, вводят в эксплуатацию важнейшие инфраструктурные объекты. В самое ближайшее время мы запустим Большую кольцевую линию метро — мегапроект, не имеющий аналогов в мировом метростроении, реализацию которого ждут миллионы жителей нашего города. Мы строим объекты, которые делают жизнь москвичей гораздо комфортнее».

«Наш сервис востребован как для частных плательщиков, так и для компаний, — отметила заместитель начальника департамента розничного бизнеса Банка ВБРР, победившего в номинации «Банковские сервисы для e-commerce», Ольга Козырева. — Особенно он пользуется популярностью у предприятий ЖКХ, поскольку позволяет одним кликом моментально распределять платежи и производить зачисления в короткие сроки. Потребители ценят платежи в один клик с точки зрения комфорта покупок. А у компаний сервис востребован с точки зрения увеличения собираемости платежей, повышения лояльности клиентов за счет удобства сервисов. Согласно нашим данным, уровень операций в интернете после ухода международных платежных систем не снизился и стабильный рост, который наблюдался год от года, продолжает поддерживаться. Изменения коснулись структуры присутствия на рынке карт различных платежных систем. Сейчас превалирует доля НСПК «Мир», и эта тенденция будет только нарастать».

«Мы видим, что в условиях быстро меняющегося рынка важно не лишать пользователей привычных финансовых инструментов и дать им возможность получать новый функционал, о котором еще вчера мы даже не задумывались», — подчеркнул начальник управления и развития эквайринга «Газпромбанка», победившего в номинации «Инновационный банк», Артем Киселев.

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«Главное в инвестициях — это правильные стратегии, которые могут использовать наши клиенты, приходя на фондовый рынок, — заявил директор по стратегии ИК «Финам», победившей в номинации «Инвестиционные решения», Ярослав Кабаков. — Мы помогаем им инвестировать как в российские ценные бумаги, так и в иностранные, а также в различные валюты».

Как заявлялось на встрече, вручение бизнес-премии «Лучшие в России — компании и персоны года» лишний раз продемонстрировало, что даже в непростых условиях всегда есть компании и люди, способные эффективно вести дело и добиваться успеха. Полный список лауреатов премии можно посмотреть здесь.