Одесса, Украина, 1 декабря, 2022, 22:15 — ИА Регнум. Комплексы С-300 хорошо показывают себя, но на Украине нет производства боеприпасов для них. Об этом 1 декабря заявил на брифинге в Одессе министр обороны страны Алексей Резников.

Иван Шилов ИА REGNUM С-300

Он провёл встречу с коллегой из Испании Маргаритой Роблес. Украинский министр заявил, что у киевского режима пока есть запасы ракет для комплексов, но приходится искать, где они есть ещё.

«Персонально со всеми министрами обороны тех стран, у которых на вооружении тоже есть С-300, мы ведём переговоры о возможности пополнения этого запаса ракет с их складов и арсеналов», — сказал Резников.

Стоит отметить, что комплексы С-300, кроме России и Украины, согласно открытым данным, состоят на вооружении многих стран бывшего СССР, а также Китая, Ирана, Сирии, Венесуэлы, Болгарии, Вьетнама, Алжира, Греции, Словакии, Египта. Возможно, что запасы есть у Хорватии.