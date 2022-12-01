Донецк, 1 декабря, 2022, 21:28 — ИА Регнум. Украинские силовики нанесли еще один удар по Донецку. В результате массированных ударов из тяжелой артиллерии по жилым кварталам и социальным объектам пострадали три человека, передает НТВ.

Александр Погожев ИА REGNUM Обстрел центра Донецка

Огонь велся из тяжелой артиллерии — было выпущено не менее десяти ракет из реактивной системы залпового огня «Ураган». В зоне обстрела оказались жилые дома, гостиница, торговый центр, детские сады. Всего за сегодняшний день подверглись ударам вражеских войск три детских сада.

По данным телекомпании, одному из пострадавших, получивших ранение в голову, в настоящее время проводят операцию.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 1 декабря боевики ВСУ Украины обстреляли столицу Донецкой Народной Республики из реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град».