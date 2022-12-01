Москва, 1 декабря, 2022, 21:19 — ИА Регнум. Представители казачьей молодежи смогут освоить профессии военного журналиста, преподавателя-историка и государственного управленца в сфере казачества. Сегодня, 1 декабря, Московский государственный университет технологий и управления (МГУТУ) имени К. Г. Разумовского (Первый казачий университет) анонсировал три уникальных профиля подготовки по программам бакалавриата, набор по которым будет открыт уже в ближайшую приемную кампанию. Об этом рассказали исполняющий обязанности ректора вуза Арсений Миронов, секретарь постоянной комиссии по взаимодействию со СМИ Совета при президенте РФ по делам казачества Александр Ижко и первый заместитель (товарища) атамана Всероссийского казачьего общества Константин Перенижко.

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«Московский государственный университет технологий и управления впервые в истории России открывает три профиля бакалавриата для казачьей молодежи. Мы запускаем профили «Государственная политика в отношении казачества» для будущих атаманов, «Медиатехнологии и информационная политика казачества» для будущих журналистов, а также педагогическое образование по профилю «История, обществознание и этнокультура», — рассказал на пресс-конференции и. о. ректора МГУТУ имени К. Г. Разумовского Арсений Миронов.

Профиль «Медиатехнологии и информационная политика казачества» рассчитан на подготовку высокопрофессиональных журналистов, а акцент во время обучения будет сделан на военную тематику и кибербезопасность. Профиль «История, обществознание и этнокультура» позволит студентам стать преподавателями истории в общеобразовательных школах с казачьим уклоном, казачьих кадетских корпусах или заняться научной деятельностью. В учебную программу будут включены как классические для подобной специальности предметы, так и уникальные дисциплины, среди которых государствоведение, этнопсихология, этнокультура, геральдика, нумизматика, фалеристика и историческая ономастика.

Профиль «Государственная политика в отношении казачества» откроет перед студентами возможность работать в казачьих учреждениях и органах государственной власти. В программу буду включены дисциплины по укреплению общероссийской гражданской идентичности, управлению в сфере культурной и национальной политики, а также по анализу и моделированию демографических процессов.

«Наш университет — это флагманское учебное заведение в сфере непрерывного казачьего образования. Благодаря сильной научно-теоретической и практической базе студенты новых профилей смогут получить подготовку, делающую их конкурентоспособными специалистами, и реализовать приобретенные профессиональные навыки в журналистике, педагогике и государственном управлении», — добавил Арсений Миронов.

Учебный план новых профилей предполагает совмещение классического гуманитарного образования с практическими и прикладными дисциплинами. Он также будет включать отдельный блок по истории и культуре казачества и изучение двух иностранных языков. Ежегодно Первый казачий университет будет набирать на эти профили 90 человек: три группы по 30 человек. В каждой группе отведено по 15 бюджетных и 15 платных мест. При этом обучение на платных местах будет финансироваться самим университетом за счет специально учрежденного гранта ректора.

Абитуриенты, претендующие на получение гранта, будут отбираться на конкурсной основе в рамках конкурса-смотра школьных проектов «Казачество на службе Отечества». Все участники очного этапа получат сертификат участника, а учителя, под руководством которых выполнялась конкурсная работа участника очного этапа, — благодарственные письма. Кроме того, победители конкурса, которые поступят в вуз по его результатам, будут бесплатно проживать в общежитии университета в Москве.

Секретарь постоянной Комиссии по взаимодействию со СМИ Совета при президенте РФ по делам казачества Александр Ижко отметил, что роль казачества в последнее время возросла. Но для того, чтобы заниматься продвижением казачества в информационном пространстве профессионально, необходимо иметь соответствующие знания, квалификацию и подготовку. «Именно благодаря тому, что казаков на базе университета обучат определенным знаниями и дадут необходимую квалификацию и подготовку, а мы на правах комиссии окажем соответствующую поддержку, в кооперации с профессиональным сообществом они получат тот опыт, который в последующем сможет быть реализован на практике», — сказал Александр Ижко.

Он подчеркнул, что открытие направления «Медиатехнологии и информационная политика казачества» в Первом казачьем университете сегодня особенно актуально и заключил, что казаки ждут, когда первые выпускники новых направлений МГУТУ приступят к выполнению профессиональных обязанностей. сможет быть реализован на практике», — сказал Александр Ижко. Он подчеркнул, что открытие направления «Медиатехнологии и информационная политика казачества» в Первом казачьем университете сегодня особенно актуально и заключил, что казаки ждут, когда первые выпускники новых направлений МГУТУ приступят к выполнению профессиональных обязанностей. Первый заместитель атамана Всероссийского казачьего общества Константин Перенижко также отметил, что подготовка кадрового резерва в сфере высшего образования для Всероссийского казачьего общества — одно из главных направлений реализации стратегии государственной политики в отношении казачества.

«Сегодня нам нужны профессиональные кадры, которые будут обладать широким спектром знаний в культурном, правовом и экономическом полях. Первый казачий университет впервые вводит подобные направления подготовки среди вузов, реализующих казачий компонент. Мы надеемся, что и другие учебные заведения подхватят инициативу, добавив в свои учебные планы такие востребованные профили. Это, в перспективе, позволит нам готовить целый спектр специалистов с казачьим уклоном. После запуска подобного процесса мы с уверенность сможем сказать, что завершили построение полноценной системы непрерывного образования российского казачества», — сказал Константин Перенижко.