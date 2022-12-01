В «Билайн» подтвердили утечку данных корпоративного справочника
В «Билайн» заверили, что при утечке корпоративного справочника данные клиентов не пострадали
Москва, 1 декабря, 2022, 22:09 — ИА Регнум. Данные корпоративного справочника компании «Билайн», действительно, попали в открытый доступ. Об этом в пресс-службе сообщили ТАСС 1 декабря.
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«Билайн»
«В настоящее время ведется расследование по выявлению причин произошедшего», — отметили в пресс-службе.
Сообщается, что утекли данные, которые были доступны каждому сотруднику компании. В «Билайн» заверяют, что данные клиентов находятся в безопасности.
Стоит отметить, что об утечке корпоративных данных «Билайн» стало известно 1 декабря. Были выложены данные сотрудников компании.