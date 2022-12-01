Москва, 1 декабря, 2022, 22:09 — ИА Регнум. Данные корпоративного справочника компании «Билайн», действительно, попали в открытый доступ. Об этом в пресс-службе сообщили ТАСС 1 декабря.

Iguides.ru «Билайн»

«В настоящее время ведется расследование по выявлению причин произошедшего», — отметили в пресс-службе.

Сообщается, что утекли данные, которые были доступны каждому сотруднику компании. В «Билайн» заверяют, что данные клиентов находятся в безопасности.

Стоит отметить, что об утечке корпоративных данных «Билайн» стало известно 1 декабря. Были выложены данные сотрудников компании.