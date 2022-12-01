Осло, 1 декабря, 2022, 20:56 — ИА Регнум. Власти Норвегии удвоят число военных инструкторов для подготовки украинских военнослужащих. Об этом 1 декабря сообщает пресс-служба минобороны королевства.

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«Сегодня в Норвегии работает около 75 инструкторов, которые вносят свой вклад в British Interflex. К 2023 году правительство планирует увеличить число инструкторов примерно до 150 человек», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, киевский режим нуждается в новых солдатах. Кроме инструкторов Норвегия выделит 150 млн норвежских крон (около $15 млн) для подготовки военнослужащих ВСУ.

Напомним, British Interflex — это специальная программа Великобритании по подготовке военнослужащих для Киева. Она стартовала в 2015 году в рамках противодействия России.