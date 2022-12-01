Варшава, 1 декабря, 2022, 20:32 — ИА Регнум. Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич в ходе заседания глав МИД ОБСЕ осудил решение Польши отказать российской делегации во главе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в участии в мероприятии. Он назвал это решение неприемлемым, наносящим удар по престижу Польши.

Лукашевич Александр

«Беспрецедентное и политически мотивированное решение властей Польши не пустить министра иностранных дел России Сергея Лаврова во главе нашей делегации — серьезнейший удар по престижу страны, которой была доверена ответственная задача руководить работой ОБСЕ в нынешнем году», — заявил российский дипломат.

Как отметил Лукашевич, «подобные методы неприемлемы и достойны осуждения». Он также подчеркнул, что его позицию разделяют министры иностранных дел государств-членов ОДКБ, подписав 23 ноября совместное заявление.

Напомним, заседание глав внешнеполитических ведомств государств-членов ОБСЕ началось 1 декабря в польском городе Лодзи. Ранее власти Польши приняли решение отказать главе МИД Сергею Лаврову в участии в заседании, стремясь изолировать Россию на всех международных площадках.