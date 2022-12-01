Луганск, 1 декабря, 2022, 21:20 — ИА Регнум. Правоохранители Луганской народной республики (ЛНР) и сотрудники Росгвардии задержали лиц, которые подозреваются в корректировке огня ВСУ. Об этом 1 декабря сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в силовых ведомствах ЛНР.

40.мвд.рф Задержание

Отмечается, что подозреваемые были задержаны в ходе рейдов по выявлению пособников противника на освобождённых территориях республики.

«Задержаны лица, по оперативным данным, причастные к сотрудничеству со спецслужбами Украины. Среди задержанных — наводчики, передававшие данные для нанесения украинскими военными артиллерийских ударов по гражданской и критической инфраструктуре городов», — сообщил источник.

По его словам, задержанные передавали данные об объектах гражданской и критической инфраструктуры, чтобы по ним вели артиллерийский огонь. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела за шпионаж.