Берлин, 1 декабря, 2022, 20:16 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц признал, что Вооруженные силы страны испытывают дефицит боеприпасов. Об этом канцлер заявил 1 декабря на пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Иван Шилов ИА REGNUM Олаф Шольц

Олаф Шольц отметил неверный курс в вопросе обеспечения бундесвера боеприпасами.

«Важно иметь возможность обеспечивать постоянное пополнение запасов, не только из-за Украины, но и потому, что мы смотрим на наши собственные цифры», — пояснил канцлер Германии.

Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт в свою очередь выразила заинтересованность в устранении дефицита.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Германии предложили передать Польше пусковые установки системы противоракетной обороны Patriot. Установки не предназначены для передачи Киеву.

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