Берлин, 1 декабря, 2022, 20:58 — ИА Регнум. Начиная с 2025 года Германия в рамках повышения вклада в защиту территории НАТО предоставит в распоряжение Североатлантического альянса 30 тыс. военнослужащих, которых будут держать в высокой степени боеготовности. Об этом на пресс-конференции 1 декабря заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Bundesregierung/Kugler Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц

Он провёл переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и выступил с ним перед представителями СМИ. Шольц добавил, что поднял вопрос о защите критической инфраструктуры, необходимость которой показала диверсия на «Северном потоке».

«Мы были сегодня едины во мнении, что эти действия должны согласовываться, насколько это возможно, на международном уровне. НАТО здесь должен быть первым партнёром в свете её опыта, возможностей и задач», — сказал канцлер ФРГ.

Шольц призвал Альянс активней участвовать в координации для обеспечения защиты объектов критической инфраструктуры, находящихся в море.