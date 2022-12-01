Вена, 1 декабря, 2022, 20:01 — ИА Регнум. Западные страны изначально не были настроены строить архитектуру безопасности с опорой на Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом 1 декабря в ходе выступления на 29-м заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ заявил постоянный представитель России при этой организации Александр Лукашевич.

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«Коллективный Запад» изначально не желал выстраивать архитектуру европейской безопасности с опорой на ОБСЕ, пытался полностью контролировать её», ― цитирует РИА Новости постпреда.

Он подчеркнул, что все внесённые предложения по реформированию организации, укреплению правоспособности, принятию Устава были отвергнуты. При этом на деле, по словам Лукашевича, организация использовалась «для менторства и перекройки по западным лекалам стран».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что западные страны уже долгое время пытаются осуществить даже не «приватизацию», а рейдерский захват Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и подчинить себе эту «последнюю площадку для общерегионального диалога».