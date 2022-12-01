Донецк, 1 декабря, 2022, 20:10 — ИА Регнум. Боевики ВСУ, находящиеся в Адеевке, вечером 1 декабря обстреляли Ворошиловский и Куйбышевский районы в Донецке. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Рисунки детей Донбасса 6 лет, Донецк

«19:13 — н. п. Авдеевка — г. Донецк (Ворошиловский и Куйбышевский районы): выпущено 12 ракет из РСЗО БМ-21 «Град», — говорится в сообщении.

Часом ранее ВСУ выпустили три снаряда калибром 155 мм по Петровскому району Донецка.