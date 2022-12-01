Вашингтон, 1 декабря, 2022, 19:55 — ИА Регнум. Соединенные Штаты считают, что Россия теряет своё влияние на балканские страны. Об этом 1 декабря заявил заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Габриэль Эскобар, выступая в вашингтонском Атлантическом совете.

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Говоря о настроениях в балканских государствах, администрация США пытается убедить Сербию присоединиться к санкциям против Москвы. В США полагают, что «Россия в будущем не будет надежным партнером». Дипломат также уверен, что Россия якобы пытается удержать в своей орбите часть стран на западе Балкан.

Габриэль Эскобар, говоря о политике США на Балканах, заверил в укреплении отношений с сообществом демократических стран. Пытаясь переубедить страны региона, Габриэль Эскобар заявил, что «многие страны осознают, что им не нужно полагаться на Россию».

Американский дипломат также отметил сопротивление интеграции, реформам, политическим решениям со стороны «некоторых фигур» в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, в МИД России заявили, что Евросоюз «лицемерно обвиняет» Россию в попытках установления «зон влияния» в Европе. В российском ведомстве подчеркнули, что евроинтеграционные устремления стран западнобалканского региона используются для неприкрытого шантажа и недобросовестной конкуренции. Балканские страны принуждают поддерживать антироссийские санкции, ставят перед искусственным выбором «или с Евросоюзом, или с Россией».

Подробнее в материале: МИД РФ: Брюссель шантажирует Балканы