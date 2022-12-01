Вашингтон, 1 декабря, 2022, 19:51 — ИА Регнум. Развивающиеся страны должны ужесточать экспортный контроль в отношении России. С таким призывом 1 декабря в ходе выступления на семинаре в вашингтонском Фонде защиты демократий заявил помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Си-Эс Элиот Кан.

Faramarz Hashemi Контроль

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По его словам, в последние годы Россия делает на мировой арене различные шаги, которые подрывают режимы нераспространения оружия массового уничтожения и средств его доставки, чего нельзя позволять делать ни РФ, ни другим странам.

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«Мы должны продолжать оказывать давление и навязывать России подлинные издержки за её вредоносную деятельность, строго соблюдая санкции, режимы экспортного контроля и другие меры вместе с союзниками и партнерами», ― цитирует ТАСС Кана.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о том, что риторика Запада, который обвиняет Россию в подготовке провокаций с использованием оружия массового уничтожения, вызывает тревогу у Москвы.