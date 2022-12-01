Москва, 1 декабря, 2022, 19:49 — ИА Регнум. Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев ответил на призыв секретаря совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова «уничтожить Россию».

Government.ru Дмитрий Медведев

«Нет смысла отвечать на этот бред симметрично, — заявил Медведев РИА Новости 1 декабря. — Тем более говорить что-то про уничтожение Украины. Надо уничтожать таких нацистских ублюдков, как тот, что сказал это».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что секретарь СНБО Алексей Данилов выступил с резким призывом «уничтожить Россию». По мнению главы ведомства, возможные переговоры с Москвой «недостойны» украинцев.