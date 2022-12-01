Варшава, 1 декабря, 2022, 19:28 — ИА Регнум. Россия должна вернуться к выполнению принципов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и вернуться за стол переговоров с Украиной. Об этом заявил глава МИД Австрии Александер Шалленберг на заседании Совета министров ОБСЕ в польском Лодзе.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Австрии

«Мы находимся перед величайшим кризисом в области политики безопасности. Австрия продолжает поддерживать Украину, наших друзей. Мое послание России очень ясно — вернитесь за стол переговоров», — заявил глава МИД Австрии.

В ходе заседания Совета безопасности ОБСЕ Австрия обвинила Россию в нарушении принципов Хельсинкского акта, назвав это «опасным и безответственным».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявлял, что Россия всегда открыта к переговорам по Украине, если Киев созреет. Министр иностранных дел России Сергей Лавров также заявил 1 декабря на пресс-конференции по проблематике европейской безопасности, что Россия открыта к диалогу с Киевом. По словам главы МИД России, Москва не просит Киев начать переговоры, но готова, если кто-то имеет интерес к переговорному решению, выслушать.

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